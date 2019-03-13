"Ъ": "Яндекс.Такси" может ввести фиксированную оплату труда для водителей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" может ввести гарантированный дополнительный доход для водителей. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке такси.

По данным издания, сервис рассматривает два варианта по предоставлению фиксированной оплаты труда: выплату гарантированной суммы в день за определенное количество выполненных заказов или почасовую оплату.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили ТАСС, что сервис совместно с таксопарками изучает много разных вариантов поощрения водителей, подключенных к платформе "Яндекс.Такси". "О каких-то конкретных решениях расскажем, когда воплотим их в жизнь", - добавили в пресс-службе компании.

Другие участники рынка такси подтвердили "Коммерсанту", что сервис тестирует гарантированные выплаты водителям. Так, глава Гильдии такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко сообщил, что "Яндекс.Такси" разрабатывает внедрение гарантированных выплат с конца 2018 - начала 2019 года. При этом директор таксопарка "Букет", который является партнером "Яндекс.Такси", Денис Огнев отметил, что механизм тестируется в некоторых регионах России, в том числе в Воронеже, Казани и Волгодонске.