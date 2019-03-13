Совфед одобрил закон об ужесточении контроля за использованием средств маткапитала

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об ужесточении контроля за расходованием средств материнского капитала при их использовании для улучшения жилищных условий.

"Федеральный закон вводит требование о том, что выдача средств материнского капитала на строительство (реконструкцию) объектов индивидуального жилищного строительства осуществляется при предоставлении засвидетельствованного в установленном законом порядке уведомления о соответствии параметров планируемого строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта на земельном участке", - сказала во время выступления перед сенаторами член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова.

Закон исключает из числа организаций, предоставляющих займы, гасить которые можно посредством маткапитала, некредитные структуры, которые неподконтрольны Банку России и другим государственным органам. Как отмечают разработчики из правительства РФ, сейчас такие организации дают займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами. Более того, заемщики часто закладывают свое жилье, и несвоевременное внесение средств может привести к его изъятию.

Помимо этого, теперь в удовлетворении заявления на использование маткапитала для улучшения жилищных условий может быть отказано, если это жилье признано аварийным или многоквартирный дом подлежит сносу или реконструкции.