Промсвязьбанк будет докапитализирован на 50 млрд рублей в ближайшие три года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Промсвязьбанк - опорный банк для кредитования гособоронзаказа - будет докапитализирован на 50 млрд рублей в течение трех лет, начиная с 2019 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"В стратегии Промсвязьбанка предусматривается докапитализация на 50 млрд рублей за три года с 2019 года. Соответственно, равными долями примерно она будет реализована. Если Связь-банк придет с капиталом (его планируют присоединить к Промсвязьбанку - прим. ТАСС), то это будет засчитываться", - сказал Моисеев.

Он отметил, что законопроект о передаче Связь-банка Промсвязьбанку подготовлен, но формального решения пока нет.

С декабря 2017 года Промсвязьбанк санировался через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку перейдут кредиты, выданные санкционным предприятиям из сферы ОПК.