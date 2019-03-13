Правительство до конца марта рассмотрит законопроект об обратном акцизе на этан

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство РФ до конца марта рассмотрит законопроект о введении стимулов для развития нефтегазохимии, которые предусматривают введение обратного акциза на этан. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Уже до конца марта текущего года в правительство должен быть внесен проект федерального закона, направленный на создание стимулирующих налоговых условий для выделения и переработки этана. Предполагается введение вычетов по акцизам по организациям, которые введут в эксплуатацию газоперерабатывающие и перерабатывающие нефтегазохимические мощности после 1 января 2022 года", - сказал Козак.

По словам вице-премьера, сейчас есть несколько проектов, которые позволяют решить эту задачу. Однако, отметил он, эти проекты еще не запускаются, поскольку до сих пор отсутствовала долгосрочная предсказуемая стратегия регулирования этой деятельности.

"Обратный акциз на этан должен формировать более низкую цену на входящее сырье для нефтегазохимии, для обеспечения операционной конкурентоспособности отечественного производства по сравнению с зарубежными предприятиями, а также учитывать инвестиционную составляющую для окупаемости инвестиций в новые газоперерабатывающие и нефтегазохимические проекты", - сказал Козак.