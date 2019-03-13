Экспортная пошлина на сжиженные углеводородные газы в РФ может вырасти

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство РФ планирует увеличить ставку экспортной пошлины на сжиженные углеводородные газы (СУГ), сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"До 1 октября текущего года будут разработаны нормативные правовые акты, которые предусмотрят механизм, стимулирующий инвестиции в нефтегазохимические мощности, работающие на других видах сырья. Этот механизм в том числе должен предусматривать изменение ставки вывозной таможенной пошлины на сжиженные углеводородные газы с целью расширения использования СУГ в качестве сырья для нефтегазохимической промышленности", - сказал Козак.

По его словам, вице-премьера, "повышение экспортной пошлины на СУГ рассматривается одновременно как мера по снижению стоимости входящего сырья внутри страны для внутреннего рынка, так и как источник выплаты обратного акциза предприятиям, которые перерабатывают сжиженные углеводородные газы".

Вице-премьер отметил, что в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" также предусматривается стимулирование производства конкурентоспособного оборудования для нефтегазохимии. "Будут предоставляться субсидии по процентным ставкам по кредитам, и по торговым операциям, и на экспортоориентированные инвестиционные проекты", - отметил Козак.

Также предусматривается стимулирование спроса на российское оборудование для нефтегазохимии. "Предусматривается разработка к лету текущего года проекта постановления правительства, где по этим инвестиционным проектам мы будем субсидировать процентные ставки по кредитам, которые берутся в российских кредитных организациях на инвестпроекты, реализуемые на территории РФ", - сказал Козак.

"Эти технологии будут стимулироваться через механизм специального инвестиционного контракта, поскольку большинство из этих технологий сегодня не внедрены на территории РФ и они для действующих проектов используются по лицензии", - добавил он.