Более 800 волонтеров помогут жителям Ивановской области перейти на цифровое ТВ

ТАСС, 13 марта. Власти Ивановской области задействуют более 800 волонтеров для помощи жителям региона в подключении оборудования для приема цифрового ТВ-сигнала. Об этом в среду на заседании правительства Ивановской области сообщила заместитель председателя правительства по региону Людмила Дмитриева.

Отключение аналогового телевизионного вещания в РФ будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, необходимо купить и настроить приставки DVB T2, а также проверить телеприемники более позднего года выпуска на предмет поддержки этого стандарта.

"Сегодня для перехода на "цифру" сформирована группа из 841 волонтера, при этом мы будем наращивать их количество, поскольку пиковые нагрузки начнутся в начале апреля. В настоящий момент студенты вузов и колледжей проходят специальную подготовку, которая позволит им ответить на любые вопросы населения. Кроме того, у нас отдельно создаются группы технической поддержки, которые в случае необходимости смогут настроить жителям приставки и антенны", - сказала Дмитриева, уточнив, что вся помощь населению будет оказываться бесплатно.

По ее словам, в регионе развернута большая информационная кампания по вопросу перехода на цифровое телевидение, в том числе открыта горячая линия, обратившись на которую можно пригласить на дом волонтера. Специалисты подскажут, какое оборудование нужно для приема цифрового эфирного телевизионного вещания, где можно его приобрести и как правильно настроить. "Дефицита приставок по минимальным ценам быть не должно, сейчас в регионе имеется более 6 тыс. приставок, из них продано 466", - уточнила Дмитриева.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. С запуском сети цифрового вещания граждане России бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах. Ивановская область перейдет на цифровое телевещание 15 апреля.