Промежуточные планы выполнили только три ТОР в Центральной России

ТАСС, 13 марта. Три территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) из 14, созданных на территории Центрального федерального округа (ЦФО), выполнили промежуточные плановые показатели по количеству резидентов и рабочих мест, сообщил в среду на семинаре-совещании заместитель полпреда президента РФ в ЦФО Артур Ниязметов.

"Если говорить о выполнении плановых показателей, которые были поставлены при создании этих 14 ТОР в Центральном федеральном округе, то на сегодня по количеству резидентов и количеству созданных рабочих мест, только в трех территориях опережающего развития плановые показатели выполнены", - сказал он. Ниязметов уточнил, что имеет ввиду не плановые показатели на конец создания ТОР, а промежуточные.

По его словам, для исправления ситуации необходимо привлекать крупных бизнесменов из областных центров. Одной из причин, по которым ТОР не выполнили планы является то, что многие инвесторы, изначально заявившиеся как якорные, отказались от реализации проектов.