В Госдуме сообщили, что закон о поддержке российских производителей вина примут в апреле

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Законопроект о поддержке российских производителей вина будет принят в окончательном чтении в начале апреля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Госдумы по итогам встречи спикера Вячеслава Володина и уполномоченного по правам предпринимателей, председателя совета Союза виноградарей и виноделов России Бориса Титова.

На встрече, в частности, обсуждалась "подготовка к рассмотрению во втором чтении законопроекта о развитии виноградарства и виноделия в России". "По итогам было принято решение поручить профильным комитетам Госдумы ускорить подготовку законопроекта с тем, чтобы 2 апреля рассмотреть его во втором чтении и окончательно принять закон 4 апреля", - уточнили в пресс-службе.

"Законопроект позволит обеспечить расширение мер государственной поддержки, что будет способствовать развитию отечественного виноделия", - отметил один из авторов инициативы депутат Константин Бахарев. По его словам, в документе "предлагаются меры, позволяющие обеспечить импортозамещение всего цикла производства вина - он должен полностью стать российским, начиная с выращивания российского винограда".

Как пояснил парламентарий, это касается в основном регионов юга России, обладающих большим потенциалом для развития отечественного виноделия, - Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей.

Во встрече также приняли участие вице-спикер Сергей Неверов, курирующий в нижней палате вопросы сельского хозяйства, председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.