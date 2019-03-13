Эксперты: объем инвестиций в рыбную отрасль в 2018 году удвоился

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в развитие рыбной отрасли России в 2018 году увеличился в два раза по сравнению с показателем предыдущего года и превысил 25,4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

По мнению представителей ВАРПЭ, такой рост связан в том числе с реализацией законодательной нормы инвестиционных квот в отрасли. В ВАРПЭ также сообщили о том, что, согласно данным Росстата, по итогам 2018 года оборот отрасли вырос на 10% и достиг 341,2 млрд рублей, сальдированный финансовый результат составил 98,9 млрд рублей, увеличившись на 18%. Долгосрочные финансовые вложения предприятий в 2018 году выросли по сравнению с предыдущим годом почти в четыре раза - до 75,1 млрд рублей.

"Рост ключевых финансовых показателей рыбной отрасли говорит об устойчивом и стабильном экономическом развитии рыбохозяйственного комплекса и, прежде всего, обусловлен стабильностью законодательства", - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Ранее в ходе Восточного экономического форума глава ассоциации прогнозировал объем инвестиций в рыбопромышленную отрасль по итогам 2018 года в размере 28 млрд рублей. Тогда же он сообщал о том, что инвестиционный потенциал рыбной отрасли в ближайшие пять-семь лет способен генерировать инвестиционные проекты общим объемом до 200 млрд рублей.