Арбитражный суд признал банкротом застройщика ЖК "Марьино Град" в Новой Москве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы признал застройщика ЖК "Марьино Град" в поселении Филимонковское (Новомосковский административный округ города Москвы) банкротом, сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"Сегодня Арбитражный суд города Москвы вынес решение о признании застройщика ЖК "Марьино Град" - ООО "МарьиноСтрой" банкротом", - говорится в сообщении.

В отношении застройщика применен параграф 7 ФЗ "О банкротстве" и открыто конкурсное производство, которое предусматривает сразу введение процедуры конкурсного производства, минуя наблюдение. "Данное решение было необходимо для того, чтобы ввести жилой комплекс в эксплуатацию и передать дольщикам как жилые, так и нежилые помещения площадью не более 7 кв. м", - поясняет пресс-служба.

Конкурсным управляющим назначена член ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Стабильность" Инна Бусарова.

Ранее в IV квартале 2017 года Capital Group (в лице ООО "Строй Ресурс") подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО "СтройПлюс", ООО "МарьиноСтрой", ООО "МарьиноСтройГрупп" для завершения строительства проблемных объектов ЖК "Марьино Град", ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Спорт Таун".