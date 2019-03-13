Главой "Газпром социнвест" станет вице-президент Российского союза строителей Эдуард Дадов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Генеральным директором "Газпром социнвест" ("дочка" "Газпрома", отвечающая за строительство и реконструкцию непромышленных объектов) с 18 марта назначен вице-президент Российского союза строителей Эдуард Дадов. Об этом говорится в сообщении компании.

Как следует из информации, размещенной на сайте компании, с декабря 2018 года обязанности генерального директора "Газпром социнвест" исполнял Игорь Харченко, который ранее был заместителем генерального директора компании по капитальному строительству.

В Российском союзе строителей Эдуард Дадов работает с 2009 года. До 2013 года занимал должность исполнительного директора союза, председателем правления НП "Объединение строительных организаций малого и среднего бизнеса" (СРО).

Ранее он занимал различные должности в департаменте строительства Министерства регионального развития РФ, ФГУ "Федеральный лицензионный центр при Росстрое".

"Газпром социнвест" - 100-процентное дочернее общество "Газпрома". Основные направления деятельности - организация строительства, реконструкции, обустройства объектов непромышленного назначения для нужд группы. Компания обеспечивает сопровождение инвестиционно-строительных проектов от первичной аналитики, проработки бизнес-планов до полной реализации, включая выполнение надзорных функций на всех этапах строительства объектов.

В частности, в рамках подготовки к проведению XXII зимних игр в Сочи компания реализовала проекты строительства горно-туристического центра "Газпром", совмещенного комплекса для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горной олимпийской деревни на 1 100 мест.