Глава AmCham: американский бизнес приедет на ПМЭФ, но уровень делегаций еще не определен

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Американские компании, скорее всего, приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году, однако вопрос об уровне их представительства остается открытым, сообщил ТАСС глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексей Родзянко в преддверии совместной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Российского союза промышленных предприятий (РСПП).

"Это заявил Financial Times [что представители крупных компаний из США могут не приехать на ПМЭФ], без того, чтобы называть кого-то конкретно. Я не в курсе, что кто-то отказывается ехать и не в курсе, что кто-то заявился ехать. Мы обычно ждем, что будет делегации. По всей вероятности, они [американские компании] будут участвовать, вопрос уровня - он определяется каждой компанией индивидуально", - сказал Родзянко.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что не будет участвовать в ПМЭФ, который пройдет в начале июня, в связи с арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. От участия в форуме, по данным издания, могут воздержаться также крупные американские компании.

"В прошлом году посол США Джон Ханстман призывал компании приезжать на высоком уровне. В этом году он сказал, что особенно никого зазывать не будет, учитывая тот факт, что Майкла Калви арестовали", - отметил Родзянко.

При этом, по его словам, Американская торговая палата будет рекомендовать компаниям, которые входят в организацию, участвовать в форуме.

"Мы считаем, что это действительно ущербная практика - сажать людей, чтобы их раздобрить при решении споров. Это абсолютно неправильно и вредит инвестклимату России. Все об этом знали, что в России такая практика есть, российский инвестклимат от этого страдал, но до последнего времени иностранцы считали, что у них есть иммунитет от этой болезни. Теперь было продемонстрировано, что его нет", - подчеркнул Родзянко.