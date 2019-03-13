Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Raiffeisen Bank International (RBI) не обнаружил никаких аномалий в операциях банка. Об этом сообщил глава банка Йохан Штробль в ходе звонка с инвесторами по итогам годовой отчетности.

"На сегодняшний день Chief Compliance Officer (начальник корпоративного регулирования и контроля - прим. ТАСС), а также команда внешних и внутренних экспертов не обнаружили никаких аномалий [в деятельности банка]. Процесс полной проверки займет около трех месяцев", - отметил Штробль, комментируя ситуацию в связи с утверждениями Hermitage Capital Management об участии RBI в деятельности по отмыванию денег.

Он также добавил, что и ранее процесс комплаенса был успешно пройдет RBI. "В головном офисе банка около 80 сотрудников ответственны за предотвращение отмыванию денег. И мы не ожидаем каких-либо санкций в отношении банка в будущем", - добавил он.

Ранее австрийский интернет-портал Addendum сообщил о том, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank денег со счетов литовского банка Ukio Bankas и отделения Danske Bank в Эстонии, полученных якобы в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России. В 2017 году Raiffeisen Zentralbank был объединен с Raiffeisen International, новый банк получил название Raiffeisen Bank International.

Официальный представитель RBI Ингрид Кренн-Дитц в свою очередь сообщала, что банк серьезно относится к обвинениям в СМИ, связанным с отмыванием денег, и начал внутреннюю проверку в связи с утверждениями Hermitage Capital Management. Она также обращала внимание, что часть претензий в прошлом уже была предметом интенсивного ведомственного и судебного расследования в RBI, которые подтвердили, что обвинения являются необоснованными.