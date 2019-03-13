Центры финансового обслуживания откроют в отдаленных населенных пунктах Кубани

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Центры финансового обслуживания, призванные повысить доступность таких услуг и финансовую грамотность населения, откроют в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Кубани. Представители власти региона и Банка России в среду подписали дорожную карту реализации проекта, передает корреспондент ТАСС.

Проект является пилотным, ЮФО стал вторым округом, где его внедрили после Дальнего Востока. Дорожные карты подписываются со всеми регионами ЮФО, включая Краснодарский край.

За счет реализации дорожной карты в небольших городах и поселках на Кубани собираются открыть пункты доступа к финансовому консультированию, центры дистанционного обслуживания через интернет, для этого будет расширена зона покрытия интернета в районах Кубани. По словам вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася, проект имеет большое значение для поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе, также будет способствовать повышению финансовой грамотности населения края.

"Подписана дорожная карта, направленная на повышение доступности финансовых услуг, повышение доли безналичных платежей. В рамках дорожной карты мы проведем мониторинг положения дел в каждом населенном пункте Краснодарского края и поймем, что мешает доступности финансовых услуг, прежде всего тех, которые можно осуществлять с помощью современных финансовых технологий. Посмотрим, где у нас есть офисы, отделения, представительства кредитных организаций", - сказал на церемонии подписания Галась.

Он уточнил, что уровень доступности финансовых услуг в среднем в регионе соответствует общероссийскому показателю, однако если анализировать ситуацию в небольших населенных пунктах, она может отличаться от среднего показателя. В рамках реализации проекта планируется ликвидировать этот разрыв.

Вице-губернатор Краснодарского края также отметил важность повышения финансовой грамотности населения в регионе, чтобы люди могли правильно пользоваться создаваемой финансовой инфраструктурой.

Суть проекта

Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута сообщил, что проект реализуется в рамках стратегии Банка России по повышению финансовой доступности на 2018-2020 годы.

"Наличие физических точек присутствия банков очень важно. Мы создали специальную рабочую группу, в которую вошли все крупнейшие банки с участием ряда инфраструктурных компаний, таких как "Ростелеком". Ее задача не только в том, чтобы не допустить дальнейшее сокращение офисов банков на селе, но и обеспечить их прирост", - сказал начальник Южного управления Банка России Евгений Эберенц.

Он отметил важность увеличения числа центров финансового обслуживания в селах, так как в них проживают большое количество пожилых людей, для которых финансовые нововведения вызывают сложности, им необходима помощь для пользования услугами.

Как отметил Мамута, за 2018 год в России впервые произошел прирост числа финансовых отделений в небольших населенных пунктах.