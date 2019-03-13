Минпромторг выступает за снятие барьеров для малых форм торговли

ТАСС, 13 марта. Минпромторг РФ выступает за снятие барьеров для малых форм торговли на территории страны, сообщил в среду на Международном форелевом форуме в Петрозаводске замдиректора департамента развития внутренней торговли министерства Сергей Лобанов.

"Мы со своей стороны ведем активную работу для снятия барьеров для малых форматов торговли, это касается и рынков, и ярмарок, и киосков <...> Наша задача - дать развиваться малым форматам, создавать альтернативные каналы, конкуренцию поддержать <...> Нам нужно, чтобы каждый [производитель] нашел свою цепочку дистрибуторов, нашел своего платежеспособного потребителя", - сказал Лобанов.

Он добавил, что в РФ работает порядка 50 тыс. производителей продуктов питания, в крупные торговые сети продукцию поставляют 20 тыс., всем разместить в них свои товары невозможно. Лобанов уточнил, что торговых объектов в России насчитывается около 1 млн, что в сравнении с западными странами в два-три раза меньше, поэтому у этой отрасли в РФ есть "потенциал двукратного роста". Для этого, по его словам, необходимо развитие многоформатной торговой инфраструктуры и усиление конкуренции на рынке, за счет которой "можно противостоять росту цен на системном уровне".

"Опыт прямых продаж, в мобильной сети, например, от товаропроизводителей... демонстрирует снижение рыночной цены... на 20-30%", - пояснил он, добавив, что в Госдуму в декабре 2018 года внесен законопроект, который упрощает правила ведения малого торгового бизнеса.

Международный форелевый форум "Современные технологии. Безопасность и правовое регулирование" проходил в Петрозаводске 12-13 марта. В нем участвовали специалисты отрасли из девяти стран. Эксперты обсуждали вопросы развития сферы, привлечения в нее новых технологий и разработок российских и зарубежных ученых, подготовки кадров для рыбной промышленности. Также на форуме прошли обсуждения развития международного сотрудничества, внедрения современных технологий, решения вопросов обеспечения качества и безопасности продукции аквакультуры.