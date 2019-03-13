Казахстан планирует полностью цифровизировать энергетику за пять лет

ХЬЮСТОН, 13 марта. /ТАСС/. Казахстан планирует в течение пяти лет реализовать программу по полной цифровизации энергетики и сферы охраны окружающей среды. Это поможет в том числе привлечь иностранные инвестиции в национальную экономику, сказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, выступая на отраслевой конференции CERAWeek, организованной компанией IHS Markit в Хьюстоне.

"Мы намереваемся всю энергетическую отрасль за пять лет перевести на цифру. Сегодня мы, например, говорили с компанией Schlumberger о цифровом месторождении, мы эту работу проводим. Есть уже результате в виде снижения затрат и, соответственно, себестоимости добычи", - сказал министр.

По его словам цифровизация коснется не только добычи углеводородов, но и добычи урана, а также транспортировки нефти и газа, передачи электроэнергии. Политика Казахстана в области охраны окружающей среды также предусматривает переход на цифровизацию, говорил глава Минэнерго. "То есть эмиссии в окружающую среду будут автоматически замеряться и в режиме онлайн поступать для мониторинга в контролирующие органы", - сказал он.

Сейчас перед Минэнерго Казахстана стоит задача обновить национальный экологический кодекс. Изменения будут предусматривать уменьшение ущерба для окружающей среды путем привлечения НДТ (наилучшая доступная технология). "С другой стороны они будут создавать максимально комфортные условия для инвесторов. Здесь мы будем руководствоваться принципами, которые взяты за основу странами, входящими в OECD [ОЭСР]", - заключил он.

Цифровизация необходима для увеличения иностранных инвестиций в экономику страны, считает министр. На полях конференции он провел переговоры с такими компаниями, как Exxon, Shell и "Лукойл".

По его словам, Казахстан имеет потенциал добычи углеводородов в десятки раз больше, чем то, что разрабатывается сейчас. В этом году Минэнерго планирует подготовить новую госпрограмму по геологоразведке с тем, чтобы пригласить международные компании для участия в тендерах.