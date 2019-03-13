Курс доллара снизился до 65,45 рубля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,1% - до 2470,61 пункта, индекс РТС вырос на 0,49%, до 1189,14 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,27%, до 65,45 рубля, курс евро незначительно опустился, на 0,02%, до 74,05 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,61% - до $67,2 за баррель.

"Российский рынок акций сегодня с самого открытия торгов чувствовал себя слабее глобальных рынков, что могло быть связано с усилением санкционной риторики в отношении России после рассмотрения конгрессменами в США ряда антироссийских законопроектов", - комментирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова. При этом финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека ожидает в четверг консолидации индекса Мосбиржи у нижней границы диапазона 2450-2500 пунктов.

"До конца недели, в отсутствие неожиданных новостей, пара доллар/рубль будет находиться преимущественно в боковом движении в коридоре 65,4-66 рублей за $1, так как рубль не сможет закрепиться ниже локального уровня сопротивления 65,5", - прогнозирует заместитель руководителя инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Николай Ребенок.