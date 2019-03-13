Минфин сообщил о рекордном объеме размещении ОФЗ в рамках одного дня

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Объем размещения двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) в рамках одного дня составил 91,5 млрд руб., что является рекордным за все время проведения аукционов. Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина России.

"Сегодня Минфин России установил абсолютный рекорд размещения ОФЗ на двух аукционах в рамках одного дня за все время проведения аукционов. Объем выпуска составил 91,5 млрд рублей. Успеху способствовала благоприятно сложившаяся рыночная конъюнктура, отсутствие негативных новостей на рынке, укрепившийся рубль и новый гибкий механизм размещения", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом двух выпусков - 26224 (дата погашения 23 мая 2029 года) и 26209 (дата погашения 20 июля 2022 года). Спрос на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26224 достиг 83,55 млрд рублей при средневзвешенной доходности в 8,47% годовых.

Спрос на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26209 составил 61,5 млрд рублей при средневзвешенной доходности выпуска в 8% годовых.