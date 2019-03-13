Канада приостанавливает полеты Boeing 737 MAX

ОТТАВА, 13 марта. /ТАСС/. Канадские авиакомпании должны немедленно приостановить использование имеющихся в их распоряжении самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом в среду заявил журналистам в Оттаве министр транспорта страны Марк Гарно.

"Согласно новым данным, полученным нами сегодня утром, в качестве меры предосторожности я выпустил следующее предписание о запрете коммерческих и пассажирских самолетов Boeing 737 Max 8 и Boeing 737 Max 9, - сказал он. - Это предупреждение о безопасности вступает в силу немедленно и будет действовать до особого уведомления". Министр добавил, что расследование причин авиакатастрофы продолжается, поэтому делать какие-то выводы "пока преждевременно".

В понедельник Гарно сообщил, что канадские авиаперевозчики Air Canada, West jet и Sunwing пока не будут отказываться от использования этих типов самолетов. В среду стало известно, что Sunwing приостановил полеты четырех своих Boeing 737 Max 8, а Air Canada отменила несколько вылетов, которые обычно выполнялись на этих лайнерах, перерегистрировав пассажиров на другие рейсы.

Жертвами крушения в Эфиопии 10 марта стали 157 человек, среди которых 18 канадцев и три россиянина. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 MAX 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы (в районе города Бишофту). Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.