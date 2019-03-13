РФПИ и партнеры сохраняют интерес к покупке до 30% в EDC

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и партнеры сохраняют интерес к покупке до 30% пакета акций в Eurasia Drilling Company (EDC), переговоры с собственниками продолжаются, сообщил ТАСС представитель фонда.

"РФПИ и партнеры сохраняют интерес к приобретению до 30% в EDC и в настоящий момент продолжают переговоры с собственниками", - отметили в фонде.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что консорциум РФПИ с ближневосточными и азиатскими фондами готов претендовать на покупку 30% в российской буровой компании Eurasia Drilling Company. До этого консорциум заявлял о планах купить пакет в 16,1%. Переговоры о покупке еще 49% в EDC вела международная нефтесервисная компания Schlumberger, которая в начале февраля отказалась от сделки.

Eurasia Drilling Company - крупнейшая буровая компания России, оказывает комплексные услуги по строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе. На нее приходится 20% внутреннего рынка бурения (не считая подрядов).

Компания была образована на базе сервисных активов "Лукойла", приобретенных в 2004 году структурами Александра Джапаридзе. Сейчас Джапаридзе принадлежит 30,63% EDC, бизнесмену Александру Путилову - 22,4%. Остальными акционерами компании являются различные международные и российские фонды.

В отношении сделки с РФПИ у ФАС опасений нет, говорил глава ведомства Игорь Артемьев. Фонд выступает в консорциуме с другими иностранными инвесторами - Российско-китайским инвестиционным фондом и арабским Mubadala. Интерес также проявили саудовские партнеры в лице Public Investment Fund и Saudi Aramco.