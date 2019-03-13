Двое россиян вошли в ежегодный список Глобальных мировых лидеров

ТАСС, 13 марта. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и руководитель "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян вошли в ежегодный список Глобальных мировых лидеров (Young Global Leaders, YGL) - швейцарской некоммерческой организации, действующей под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ). Список опубликован в среду на сайте YGL.

Представители ВЭФ ежегодно публикуют перечень наиболее выдающихся молодых лидеров не старше 40 лет.

Алиханов 1986 года рождения был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области в 2016 году, а в 2017 году на местных выборах получил наибольшее число голосов от избирателей и стал самым молодым областным губернатором России. Тигран Худавердян - генеральный директор сервиса "Яндекс.Такси".

В список также вошел 39-летний президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада и исполнительный директор фонда "Викимедиа" 35-летняя Кэтрин Маэр, а также другие молодые лидеры со всего мира.