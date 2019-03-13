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Guardian: Jaguar Land Rover отзывает 45 тыс. автомобилей

По данным издания, причиной стал повышенный выброс CO2

ТАСС, 13 марта. Компания Jaguar Land Rover отзывает почти 45 тыс. автомобилей из-за проблем с повышенным уровнем выбросов углекислого газа. Об этом в среду сообщает газета The Guardian.

По ее данным, профильный департамент минтранса Великобритании выявил, что выхлопные газы 10 моделей Land Rover и Jaguar содержат больше углекислого газа, чем было официально сертифицировано. Машины отзываются для проведения обновления программного обеспечения и замены ряда деталей.

Отзыву для ремонта подлежат, в частности, модели E-Pace, F-Pace, F-Type, XE and XF, все - 2016-2019 модельных годов.

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