Медведев проведет совещание о переезде ряда ведомств в комплекс "Москва-Сити"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 14 марта, посетит здание правительственного комплекса на территории международного делового центра "Москва-Сити". Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабмина проведет совещание по вопросам перевода федеральных органов исполнительной власти в этот новый комплекс.

Как ожидается, в совещании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

Детали переезда

Кабмин РФ в начале января согласовал переезд ряда правительственных структур в здание многофункционального терминального комплекса "IQ квартал" в международном деловом центре "Москва-Сити". Планируется, что в 42-этажной офисной башне на Пресненской набережной, где разместятся ведомства, появится единая общественная приемная.

В новый комплекс переберутся центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи, а также Росаккредитация, Росстандарт, Росимущество, Ростуризм и подведомственные организации (ФКУ "Центр поддержки", ЦМТУ Росстандарта, ФАУ "НИА") - всего около 5 тыс. сотрудников. Эти правительственные структуры займут офисные помещения площадью 69 тыс. кв. м. В настоящее время ведомства занимают 160 тыс. кв. м в разных зданиях Москвы.

В кабмине отметили, что создание правительственного комплекса и совместное размещение в нем федеральных органов исполнительной власти позволит повысить эффективность работы и взаимодействия ведомств, а также будет способствовать экономии бюджетных средств за счет сокращения площадей и расходов на их эксплуатацию и содержание.

Переезд планируется завершить в течение 2019 года. При этом в Минэкономразвития уточняли, что "с учетом количества сотрудников, планируемых к переезду, общий срок переезда составит до трех месяцев".

Здания, занимаемые ведомствами сейчас, вовлекут в рыночный оборот. Однако их реализация будет возможна не ранее 2021 года, "включая последовательные этапы по наделению "ДОМ.РФ" агентскими полномочиями в отношении данного имущества, физическому освобождению, надлежащему оформлению и снятию обременений", отмечали в Минэкономразвития.

Министерство также сообщало, что на аренду офисов для ведомств в комплексе "Москва-Сити" придется тратить около 4,2 млрд рублей в год, но не потребует дополнительных расходов бюджета, поскольку "источником средств на покрытие аренды являются выплаченные "ДОМ.РФ" дополнительные дивиденды".

Эффект от консолидации

Эксперты рынка коммерческой недвижимости, ранее опрошенные ТАСС, в целом высоко оценили экономический эффект от объединения офисов федеральных министерств и ведомств в едином здании. Директор отдела управления недвижимостью крупнейшей в мире компании в сфере коммерческой недвижимости и инвестиций CBRE Group Дмитрий Свешников, в частности, согласился с оценкой Минэкономразвития, что экономия от переезда может составить 200-500 млн рублей в год.

Среди других положительных эффектов эксперты называют сокращение площадей, которые занимают переезжающие ведомства. По словам руководителя департамента корпоративных услуг Cushman&Wakefield Павла Баранова, в старых министерских зданиях, несмотря на плотную рассадку, из-за устаревшей планировки, большого количества лестниц, лобби, постов охраны, по факту на человека может приходиться в среднем по 30 кв. м площади, а в современном бизнес-центре "Москва-Сити" этот показатель может составить 8-12 кв. м на человека, причем самим сотрудникам станет гораздо комфортнее. Совместное использование одного офисного пространства также позволит сократить затраты на содержание постов охраны, обслуживающего персонала, логистику, добавил Баранов.

Новые офисы в целом займут около 70 тыс. кв. м, соответственно, и ремонт будет обходиться ощутимо дешевле, добавил директор отдела управления проектами строительства и внутренней отделки помещений CBRE Group Павел Якимчук.