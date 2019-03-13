РФПИ с иностранными партнерами инвестирует в "Интергео" из группы "Онэксим"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с партнерами из Китая и с Ближнего Востока планирует инвестировать в горно-металлургическую компанию "Интергео", входящую в группу "Онэксим" Михаила Прохорова. Об этом сообщил ТАСС представитель фонда.

"Группа инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, суверенного фонда Российской Федерации, Российско-китайского инвестиционного фонда и ведущего ближневосточного суверенного фонда объявит 14 марта об инвестиции в горно-металлургическую компанию "Интергео", входящую в группу "Онэксим", - сказал собеседник агентства.

"Интергео" работает в сфере добычи твердых полезных ископаемых, преимущественно в области разработки, изучения и приобретения участков недр с запасами руд цветных металлов.

С 2007 года компания инвестирует в изучение и освоение принадлежащих компании месторождений. Приоритетным проектом "Интергео" является медно-порфировое месторождение для открытой добычи Ак-Суг, расположенное на юге Сибири. Компания также владеет рядом других проектов, включая крупное никель-сульфидное месторождение Кингаш, также расположенное в южной части Сибири.

В новость были внесены изменения (00:16 мск) - добавлены подробности после второго абзаца