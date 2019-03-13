Рост ипотечного портфеля банков РФ в 2019 году замедлится до 17-18%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Темпы роста портфеля ипотечных кредитов российского банковского сектора замедлятся до 17-18% в 2019 году против 23,6% в 2018-м, говорится в прогнозе развития банковского сектора РФ в текущем году, подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА".

Таким образом, по итогам 2019 года общий объем ипотечного портфеля банков РФ составит 7,6 трлн рублей. На конец 2018 года этот показатель был равен 6,4 трлн рублей.

"Охлаждение ипотечного кредитования (на него приходится 40% розничного сегмента) будет умеренным. Мы ожидаем, что объемы выдачи ипотеки в текущем году снизятся на 10-15% по сравнению с 2018 годом, а портфель вырастет на 17-18% (против 24% годом ранее). Причина - заметный рост ставок в конце прошлого года, что привело к досрочной реализации части спроса текущего года", - отмечают эксперты.

В 2019 году также замедлятся темпы прироста портфеля автокредитов - до 5-7% против 15% в 2018 году на фоне ожидаемого снижения темпов роста продаж автомобилей из-за обесценения рубля и повышения НДС. В то же время поддержку авторынку в сегменте машин стоимостью до 1 млн рублей окажет возобновление с 1 марта программ льготного кредитования, указывается.

Рост портфеля необеспеченных кредитов в текущем году составит 15% против 21% в 2018 году на фоне повышения с 1 апреля коэффициентов риска [по потребительским кредитам с полной стоимостью кредита от 10% до 30%]. В случае дальнейшего усиления регулятивного давления темпы прироста могут упасть до 12%, подчеркивают эксперты.