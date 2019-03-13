Замглавы "Новатэка" ответил на критику в отношении России на форуме в Хьюстоне

ХЬЮСТОН, 13 марта. /ТАСС/. Марк Джетвей, заместитель председателя правления "Новатэк", выступая на крупнейшей в мире нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне, высказал огорчение по поводу неоправданной критики в отношении России, которая звучала на панельных дискуссиях форума, передает корреспондент ТАСС.

Выступая на сессии об арктических проектах, Джетвей, в частности, прокомментировал панельную дискуссию, которая открывала конференцию 11 марта. На ней ряд американских экспертов, рассуждая на тему геополитической конкуренции, обсуждали влияние России, Китая и Ирана на энергетическое равновесие в мире. По их мнению, все три страны представляют угрозу региональной стабильности. При этом наибольшая часть дискуссии была посвящена России.

По словам Джетвея, он огорчен тем, что "не вышло сбалансированной дискуссии". "Миру нужны углеводороды, миру нужен газ. Почему мы не слышим диалогов на тему США против Катара или США против Австралии. Всегда только США против России!" - отметил Джетвей.

Один из выступающих на открытии форума также упрекнул Россию в энергетической незащищенности перед Китаем, так как "завладеть восточно-сибирским бассейном месторождений хотят сотни миллионов китайцев". "А как насчет Пермского бассейна в Техасе, который граничит с Мексикой?" - парировал Джетвей.

По его мнению, Россия и США должны сотрудничать. "Я знаю много американских компаний, которые хотят работать в России. В Америке создано много технологий, которые могли бы использоваться в России. Но политики всегда нагоняют тучи на эти перспективы. Слишком много политики", - продолжал Джетвей, призвав вернуться "к нормальному диалогу, чтобы работать сообща".