Гуайдо заявил, что Венесуэла ежедневно поставляет Кубе 47 тыс. баррелей нефти на $2,6 млн

КАРАКАС, 14 марта. /ТАСС/. Венесуэла в настоящее время поставляет Кубе ежедневно 47 тыс. баррелей нефти на $2,58 млн, несмотря на падение объемов добычи углеводородов. Такую оценку привел в Twitter в среду лидер оппозиции республики Хуан Гуайдо.

"Венесуэла в настоящее время больше, чем когда бы то ни было, нуждается в том, чтобы использовать себе на пользу собственные ресурсы, а не финансировать темные намерения, - написал политик. - В течение многих лет было дозволено вмешательство Кубы [в дела Венесуэлы], что оправдывалось существованием идеологического братства, которое состояло лишь в бесплатной передаче нашей нефти и внедрении [кубинцев] в вооруженные силы Венесуэлы".

Ранее на этой неделе Гуайдо потребовал прекратить поставки углеводородов островному государству.