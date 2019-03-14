Промышленное производство Китая за январь-февраль выросло на 5,3%

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/. Промышленное производство КНР за январь-февраль выросло в годовом исчислении на 5,3%. Об этом говорится в докладе, распространенном четверг на пресс- конференции Государственного статистического управления страны.

Как следует из документа, данный показатель снизился по сравнению с декабрем 2018 года на 0,4 процентных пункта.

В минувшем году китайская промышленность продемонстрировала увеличение темпов роста, которое составило 6,5%.

На протяжении нескольких лет динамика этого показателя продолжала падать, однако два года назад выровнялась: в 2011 году объем производства крупных предприятий КНР вырос на 13,9%, в 2012 году - на 10%, в 2013 - на 9,7%, в 2014 - на 8,3%, в 2015 году - на 6,1%, в 2016 - на 6,0%, в 2017 году - на 6,6%.

Инвестиции

Инвестиции в основные фонды Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, за первые два месяца текущего года увеличились в годовом исчислении на 6,1%, до 4,48 трлн юаней (примерно $669,2 млрд по текущему курсу).

Как отмечается в докладе, приток капиталовложений в предприятия сельского хозяйства увеличился на 3,7%, в промышленность - на 5,5%, в сферу услуг - на 6,5%.

В Китае наблюдается замедление роста инвестиций в основные фонды: в 2011 году они увеличились на 31,8%, в 2012 году - на 22%, в 2013 - на 19,6%, в 2014 - на 15,7%, а в 2015 году - на 10%, в 2016 - на 8,1%, в 2017 - на 7,2%, а в 2018 - на 5,9% до 63,56 трлн юаней (примерно $9,37 трлн).

Розничные продажи

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в январе-феврале составил 6,6 трлн юаней (около $985 млрд по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 8,2%.

Как отмечается в докладе, динамика роста продаж в сельской местности составила 9,1%, в урбанизированных районах 8,0%.

Из документа следует, что в январе-феврале в Китае наблюдался заметный рост объемов реализации товаров через интернет: на 13,6%, до отметки 1,39 трлн юаней ($208,6 млрд).

Общая тенденция

Снижение темпов роста розничных продаж в КНР в среднесрочной перспективе происходит довольно плавно: в 2014 году они увеличились на 12%, составив 26,239 трлн юаней ($4,2 трлн), в 2015 году - на 10,7%, до 30,093 трлн юаней (более $4,4 трлн), в 2016 году - на 10,4%, до 33,2 трлн юаней (свыше $4,8 трлн). В 2017 году этот показатель вырос на 10,2%, до 36,6 трлн юаней (около $5,6 трлн), в 2018 году - на 9%, до 38 трлн юаней (около $5,67 трлн)

Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается приблизительно 59% роста ВВП Китая.