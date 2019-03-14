Центробанк Китая укрепил обменный курс юаня до 6,007 за доллар

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк, НБК) в четверг повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 105 базисных пунктов, до отметки в 6,7009 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение обменного курса с 5 марта, укрепление длится четвертый рабочий день подряд.

Эксперты отмечают, что "влияние внешних факторов на колебания курса юаня уменьшилось". Как сказал сотрудник института мировой экономики и политики при Академии социальных наук КНР Сяо Лишэн, слова которого в четверг приводит финансовый портал "Дунфанцайфуван", "влияние внешней неопределенности на китайскую валюту снизилось, тем не менее полностью исключать вероятность зависимости жэньминьби от индекса доллара и ситуации в мировой экономике нельзя", - отметил он.

Специалисты также полагают, что в течение этого года курс юаня будет колебаться на уровне 6,6 за доллар. "В 2019 году среднее значение обменного курса валютной пары юань- доллар составит 6,6, демонстрируя при этом двунаправленную волатильность", - говорится в отчете китайской страховой группы компаний Ping An Insurance.

В первые месяцы прошлого года наблюдалось устойчивое укрепление курса (за январь-апрель среднее значение составило 6,3500 юаней за доллар), в мае наметилась тенденция на понижение до среднемесячных 6,3757 юаня за доллар, которая на фоне торговых трений с США летом заметно усилилась (средний показатель за июнь-август достиг 6,6676). В сентябре девальвация продолжилась (6,8445), и стала особо ощутимой в октябре и ноябре (6,9263 и 6,9351 соответственно), когда котировки оказались на уровне 10-летнего минимума. Некоторые эксперты полагали, что под конец года курс вполне вероятно сможет "пробить" психологическую отметку в 7 юаней за 1 доллар. В январе этого года наметилась тенденция к ревальвации юаня, по итогам первого месяца среднемесячное значение курса укрепилось до максимального за полгода значения в 6,7861 за доллар.

Юань стал более динамично колебаться по отношению к доллару после того, как правительство КНР приступило к преобразованию традиционного нерыночного механизма формирования обменного курса. В августе 2015 года руководство НБК решило оптимизировать расчет валютных котировок за счет более гибкой методики, учитывающей больший спектр рыночных факторов.