Рост котировок акций отмечен на фондовой бирже Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись повышением основных котировок на фоне благоприятной корпоративной отчетности ряда крупных компаний. Индекс Hang Seng поднялся на 83 пункта (0,29%) - до значения 28891, свидетельствуют данные этой площадки.

На 5,5% подорожали акции китайского телекоммуникационного гиганта China Unicom. Он объявил в своем финансовом отчете о получении прибыли по итогам минувшего года в размере 10,2 млрд юаней ($1,52 млрд). Это оказалось в 5 раз выше показателя предыдущего года и превзошло ожидания аналитиков.

В авангарде роста оказался рекламный холдинг Doumob, чьи акции подскочили на 68% в ходе дебюта на бирже после проведения листинга. На 3,3% улучшились позиции авиаперевозчика Air China. Отрицательной динамикой охвачены активы, связанные с фармацевтикой, автомобилестроением и страховым сектором.

Утренние торги на фондовых площадках материкового Китая проходят в минусовой зоне на фоне отсутствия каких-либо позитивных сигналов для рынка.