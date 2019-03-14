Чеботарев: долг жителей СКФО за газ превысил 94 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Долг жителей семи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за бытовой газ по итогам 2018 года составил 94 млрд рублей и продолжает расти. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Значительные задолженности населения по коммунальным платежам, действительно, есть. И касается это не только Чеченской республики, но и других субъектов, входящих в состав СКФО. По состоянию на конец 2018 года, долг за газ составлял порядка 94 млрд рублей, и, к сожалению, он продолжает расти. Если же брать оптовые закупки, цифра по федеральному округу еще оглушительнее - за 200 млрд рублей. Сумма огромная, проблему решаем, необходимый инструментарий имеется", - сказал он.

Министр отметил, что возглавляемая им рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу в составе правительственной комиссии по развитию СКФО предпринимает комплексные меры для снижения объема задолженности. "Прежде всего - перевод всех платежей на безналичный расчет. На него сегодня уже перешли примерно 75% абонентов", - пояснил Чеботарев.

Он также отметил, что особое внимание власти обращают на ликвидацию "задвоенных" лицевых счетов.

"Существует официальный лицевой счет, по нему человек или организация совершают оплату. Но параллельно создается еще один - фиктивный - счет, по которому физическое или юридическое лицо оказывается злостным неплательщиком, совершенно о том не подозревая. "Левыми" счетами активно пользуется теневая экономика, по-прежнему функционирующая на Северном Кавказе и, разумеется, не платящая ни копейки налогов в казну. Подпольные кирпичные заводы, пиратские нефтеперерабатывающие предприятия, крупные тепличные комплексы, заводы по производству контрафактного спирта…", - отметил министр, пояснив, что подобные предприятия нелегально потребляют газ, а списание расходов идет через "задвоенные" счета.