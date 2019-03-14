Чеботарев: ситуация с долгами населения Чечни за газ выходит за рамки компетенции райсуда

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев считает ошибочным подход властей Чечни к решению проблемы списания долгов за газ через суд. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"Мне известна мотивация руководства Чеченской Республики столь радикальным способом решить проблему, но подход такой считаю неправильным. Спор хозяйствующих субъектов не является чем-то особенным, тем не менее такие вопросы выходят за рамки компетенции районного суда", - сказал собеседник агентства. Чеботарев обратил внимание на тот факт, что в решении суда сумма задолженности не названа.

Ранее сообщалось, что Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни в декабре 2018 года постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд рублей. В прокуратуре посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" подала апелляционную жалобу на это решение. Верховный суд Чечни перенес на 21 марта рассмотрение жалобы.

По мнению Чеботарева, наиболее оптимальным и правильным для урегулирования возникшей ситуации является обращение в территориальные рабочие группы по ТЭК, которыми руководят главы регионов Северного Кавказа. "Именно там должны приниматься соответствующие решения, туда и надо обращаться в спорных ситуациях вместо того, чтобы идти в районные суды", - отметил глава Минкавказа.

Он добавил, что при этом важно учитывать, что на территории Чечни в свое время велись военные действия. "В Грозном говорят, что большая задолженность у жителей накопилась с периода второй военной кампании. Когда закончилась война, руководство республики обнаружило, что население должно за газ огромные суммы. В связи с этим и пошли разговоры о сроке давности, который истек", - сказал Чеботарев.