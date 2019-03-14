Чеботарев: доходы жителей СКФО в 2018 году выросли на 15%, но пока меньше среднероссийских

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Доходы жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2018 году в среднем выросли на 15%, до 26 тыс. рублей, но они еще в 1,5 раза меньше среднероссийских, сообщил в интервью ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Уровень доходов на Северном Кавказе растет, за 2018 год он поднялся на 15%, но в денежном выражении средняя зарплата равняется 26 тыс. рублей, что в 1,5 раза меньше, чем в среднем по стране", - сказал он.

Министр отметил, что по уровню экономического развития СКФО почти в два раза отстает от среднероссийского показателя. "Надо наверстывать и делать это форсированными темпами, в регионе по-прежнему высока безработица. Да, цифра снижается, сегодня она составляет чуть более 10%, но и это много. Ведь в целом по России безработными числятся 4,5% от числа трудоспособного населения", - сказал министр.

Он также отметил, что дополнительное финансирование регионов Северного Кавказа из федерального бюджета не превосходит по объемам дотации, выделяемые другим субъектам страны.

"Чечне денег из бюджета выделяется не более, чем остальным субъектам СКФО. Республика идет наравне с остальными. Разумеется, пропорционально к территории, числу жителей и реализуемым проектам. Это относится и к средствам, выделяемым по линии Минкавказа", - добавил Чеботарев.