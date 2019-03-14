Эксперт: государству и рыбакам надо вместе минимизировать ущерб от потери крабовых квот

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Рыбацкое сообщество должно убедить правительство РФ в необходимости совместной работы по минимизации ущерба для отрасли в связи с планируемым перераспределением 50% квот на вылов краба по аукционному принципу. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал в четверг президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

"Я думаю, что здесь нужен переходный период, возможно, в течение года, в том числе на разработку нормативной документации правительства, потому что предлагаемый законопроект сегодня отсылает к постановлениям, которых еще нет", - сказал он.

По словам эксперта, изменение принципа исторического вылова нанесет отрасли серьезный ущерб. Многие предприятия потеряют половину своих квот, не сумев выкупить их с аукциона. "Во-первых, непонятно что делать тем рыбопромышленникам, которые уже переоборудовали флот под вылов краба. Во-вторых, непонятно, как поступать с работающими людьми на предприятиях, которые лишатся 50% квот, будут ли субсидии на поддержку рыбаков?" - рассуждает глава ассоциации.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о распределении половины квот на добычу краба через инвестиционные аукционы, проект может быть вынесен на одобрение кабинета министров в четверг 14 марта. До этого Минэкономразвития подготовило отрицательное заключение на законопроект. Сейчас квоты распределяются по так называемому историческому принципу, когда приоритетное право на перезаключение договоров на вылов краба имеют предприятия, получившие эти квоты ранее.

Как рассказал генеральный директор рыболовецкого колхоза "Восток-1" (Приморский край) Александр Сайфулин, общая сумма потерь предприятия в случае принятия закона составит за следующие 14 лет 5,612 млрд рублей, а работу потеряют экипажи четырех краболовных судов или 250 человек, если закон будет принят. При этом возможные потери регионального бюджета в виде недополученных налогов от предприятия могут достичь 1,258 млрд рублей.

Сайфулин также отметил, что его предприятие приобрело право на вылов крабов на аукционах в 2001-2003 годах. Это право сохранялось за колхозом при выполнении всех предписанных законом обязательств. "В тот аукцион были вложены значительные средства, и взятые тогда кредитные линии мы погасили лишь три года назад. Но эти квоты у нас отберут, так как на аукционе нам их не выкупить, ведь все свои оставшиеся деньги мы уже вложили в обновление и оснащение флота", - сказал он.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики тоже готово принимать участие в разработке нормативных актов по вылову краба. По данным пресс-службы, ведомство проанализировало законопроект и считает, что при использовании данного механизма нужно законодательно закрепить необходимость реализации инвестпроектов, например строительства судов рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке.

О законопроекте

Законопроект был подготовлен Минсельхозом и направлен в правительство в начале февраля 2019 года. В августе 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выставлять половину объема квот на добычу краба, ранее распределявшихся по "историческому принципу", на электронные аукционы.

По замыслу авторов законопроекта, победитель торгов, который получит квоту сроком на 10 лет, будет обязан построить на территории страны объекты, перечень которых предлагается установить правительству. Минсельхоз оценил дополнительные доходы федерального бюджета в случае принятия проекта примерно в 82 млрд рублей в 2019-2020 годах.