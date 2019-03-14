{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Правительство готово отменить репатриацию валютной выручки в рублях с 2020 года

Вице-премьер РФ Антон Силуанов отметил, что для компаний, которые занимаются экспортом сырьевой продукции, кабмин готов отменять репатриацию выручки в рублях до 2024 года
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство РФ договорилось с Банком России об отмене репатриации валютной выручки в рублях уже с 2020 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде РСПП.

На эту тему

"Мы договорились с Центральным банком о том, что в отношении репатриации валютной выручки в валюте Российской Федерации мы готовы будем отменить репатриацию... уже начиная с 2020 года", - сказал он.

При этом первый вице-премьер отметил, что для компаний, которые занимаются экспортом сырьевой продукции, правительство готово отменять репатриацию выручки в рублях постепенно до 2024 года. "По сырьевым компаниям... готовы отменять постепенно эту выручку (репатриацию) в валюте Российской Федерации до 2024 года. Каждый год увеличивается доли нерепатриируемой выручки в рублях", - отметил Силуанов.

По его словам, для остальных участников внешнеэкономической деятельности правительство будет вводить послабления и снижение санкций за отдельные нарушения валютного законодательства. "За несвоевременное поступление валютной выручки готовы продлить период и понизить санкции", - сообщил он.

В новость внесены изменения (11:39 мск) - добавлены новые цитаты

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Судебные приставы в России добились выплаты 10 млрд рублей задолженности по зарплате
Директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов отметил, что на эффективность взыскания негативно влияет нахождение должников в процедурах банкротства
Читать полностью