Законопроект по механизму нового специнвестконтракта СПИК 2.0 согласован

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Законопроект по специальному инвестиционному контракту - СПИК 2.0 согласован и готов для внесения в Госдуму, сообщил на съезде РСПП вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Соответствующий правительственный законопроект в настоящее время согласован, все разногласия по нему устранены", - сказал он.

По его словам, этот механизм будет направлен на стимулирование разработки и внедрение в России современных, не имеющихся в стране, технологий, которые "имеют критическое значение для повышения конкурентоспособности российской промышленности".