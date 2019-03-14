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Законопроект по механизму нового специнвестконтракта СПИК 2.0 согласован

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак отметил, что этот механизм будет направлен на стимулирование разработки и внедрение в России современных технологий

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Законопроект по специальному инвестиционному контракту - СПИК 2.0 согласован и готов для внесения в Госдуму, сообщил на съезде РСПП вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Соответствующий правительственный законопроект в настоящее время согласован, все разногласия по нему устранены", - сказал он.

По его словам, этот механизм будет направлен на стимулирование разработки и внедрение в России современных, не имеющихся в стране, технологий, которые "имеют критическое значение для повышения конкурентоспособности российской промышленности".

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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