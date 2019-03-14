МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак раскритиковал "примитивные" прямые субсидии промышленным предприятиям, благодаря которым увеличивается чистая прибыль компаний при незначительном изменении объемов выпускаемой продукции. С такой позицией он выступил в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"У нас нет права допускать примитивное освоение бюджетных средств", - отметил вице-премьер. По его словам, россияне вправе рассчитывать на то, чтобы выделяемые субсидии "были использованы максимально эффективно", а в выигрыше оставались не только промышленники. Субсидирование предприятий должно приносить пользу отечественным потребителям, а также выражаться в создании "новых высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест" и появлении "дополнительных источников для решения социальных проблем".

"Есть реальные факты, когда, например, за непродолжительный период времени объем бюджетных субсидий конкретному предприятию на льготную поставку продукции отечественным потребителям возрастает почти в 4,8 раза. Ровно на сумму полученных субсидий увеличивается и чистая прибыль предприятий, а рост объема поставленной в натуральном выражении продукции - только в 1,3 раза", - привел пример Козак.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил ТАСС, что правительство перейдет на систему банковской субсидии для промышленности в части поддержки модернизации мощностей, экспортного и предэкспортного финансирования.

Действующая в настоящее время схема предполагает компенсацию не банкам, а предприятиям процентной ставки по кредитам, взятым на НИОКР, обновление производств, и другие цели.

Если же компания нарушает взятые на себя обязательства, будет действовать та же штрафная система, что и прежде: компания должна будет вернуть государству ранее выплаченные за нее проценты, а также продолжать самостоятельно гасить долг.

Требования к банкам, с которыми будет работать компания и государство, будут касаться только наличия определенного объема капитала у финансовой организации, отмечал Мантуров.