Путин в апреле выступит на Международном арктическом форуме

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в Международном арктическом форуме, который пройдет 9-10 апреля в Санкт-Петербурге.

"В этот раз тема называется "Арктика - океан возможностей", это международное мероприятие с дискуссиями, с панельными обсуждениями, с выступлением президента", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" пройдет в пятый раз. Арктический форум, по словам его организаторов, "объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по актуальным проблемам устойчивого роста Арктического региона.