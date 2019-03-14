Компания Тинькова продала 4,5% акций TCS Group за $150 млн

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Структура Олега Тинькова Altoville Holdings Limited в рамках процедуры ускоренного сбора заявок разместила 8,33 млн акций TCS Group по цене в $18 за бумагу. Общая сумма сделки составила $150 млн, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на Лондонской бирже.

По итогам размещения доля Altoville Holdings в TCS Group сократилась до 43,8% с 48,3%, отмечается в материалах. Таким образом, компания продала около 4,5% акций холдинга.

До момента сделки Олег Тиньков владел 47,3% TCS Group, менеджменту компании принадлежало 5,6%, в свободном обращении находилось 47,1% акций.

В состав TCS Group входят Тинькофф банк и "Тинькофф страхование". Созданный в 2006 году Тинькофф банк - первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет. Согласно данным Банка России, на 1 февраля 2019 года кредитная организация занимает 25-е место среди российских банков по размеру активов.