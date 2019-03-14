Медведев отметил успех импортозамещения в сфере агротехники

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российская сельхозтехника уже не уступает иностранным аналогами, но производители должны постоянно ее совершенствовать. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Наша техника производит впечатление, она точно нисколько не хуже иностранной, - подчеркнул премьер. - Применительно к парку сельхозтехники можно прямо сказать, что импортозамещение произошло самым очевидным образом".

"Надо только, чтобы наши российские производители не почивали на лаврах, а совершенствовали свою технику, чтобы не отставать от мировых образцов", - добавил он.

Дискуссия о закупках отечественной агротехники началась с вопроса министра обороны России Сергея Шойгу, адресованного губернатору Ростовской области Василию Голубеву, который был приглашен на заседание. Министр поинтересовался, какова доля отечественной техники в закупках для аграриев региона.

"Мы субсидируем только свою [отечественную] технику", - ответил ему глава региона.