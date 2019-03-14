В РФПИ опасаются, что огосударствливание экономики может оттолкнуть иностранных инвесторов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Усиление позиций государства в экономике и сокращение доли частного бизнеса может привести к уменьшению интереса иностранных инвесторов к России. Об этом заявил на съезде РСПП глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, инвесторов волнует, насколько огосударствливание российской экономики продолжится, насколько именно российское государство будет занимать все сферы экономики. Или все-таки мы дадим возможности предпринимателям строить их бизнес успешно, а правоохранительные органы будут использовать свои возможности разумно", - сказал он.

Дмитриев отметил, что расширение участия государства в экономике может оттолкнуть иностранный бизнес. "Это два абсолютно различных пути развития. В одном пути развития будут иностранные инвестиции, в другом пути развития их просто не будет", - сказал он.