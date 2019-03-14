Минсельхоз: цены на топливо для аграриев в России стабилизировались

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минсельхоз оценивает ситуацию с ценами на топливо для российских аграриев как стабильную. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства РФ.

"Согласно данным мониторинга, цены на дизельное топливо в период подготовки и проведения весенне-полевых работ ежегодно имеют тенденцию к росту. Однако благодаря комплексу мероприятий, предпринятому правительством Российской Федерации в 2018 году, цены на топливо стабилизировались", - сказал он.

Министр отметил, что потребность в горюче-смазочных материалах (ГСМ) на весенние полевые работы составляет 1,9 млн т дизельного топлива и 300 тыс. т автобензина. При этом, по данным на 14 марта 2019 год, фактические запасы ГСМ у аграриев составляют 470 тыс. т дизельного топлива и 64 тыс. т автобензина.

"Мы рассчитываем, что доступность ГСМ аграриям будет обеспечена полностью", - заключил он.

Ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что кабинет министров будет готово принять новые меры для обеспечения стабильности на рынке топлива, если появится такая необходимость. По словам Медведева, за ценами на горюче-смазочные материалы необходимо внимательно следить.