ЦРПТ представил дорожную карту внедрения маркировки в обувной отрасли

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), действующий в качестве оператора маркировки в РФ, совместно с участниками оборота и отраслевыми ассоциациями разработал дорожную карту подключения к системе маркировки представителей обувного бизнеса. Рекомендации будут направлены на согласование в Минпромторг, сообщили в четверг в пресс-службе ЦРПТ.

"Рекомендации по этапам создавались с учетом технологических и логистических особенностей рынка, они адаптированы под обувную отрасль и позволят в комфортном для бизнеса формате и с минимальными инвестициями перейти к обязательной маркировке продукции. Рассчитываем, что они будут приняты без серьезных изменений", - приводит пресс-служба слова руководителя товарной группы "Обувь/Легпром" ЦРПТ Веры Волковой.

Согласно дорожной карте, с 1 июля по 1 октября 2019 года участники оборота должны будут зарегистрироваться в системе, а производители и импортеры подать заявку на получение оборудования (регистраторов эмиссии), которое будет предоставляться за счет ЦРПТ. "Уже на этом этапе участники могут начать маркировать остатки продукции. Упрощенные коды компании смогут получить в личном кабинете в самой системе, без необходимости использования регистраторов", - пояснили в ЦРПТ.

С 1 октября 2019 по 1 февраля 2020 года планируется выдача оборудования и наладка работы, а с 1 февраля 2020 года - запрет на производство, импорт, розничную торговлю и оборот немаркированной продукции и обязательная передача в систему маркировки информации обо всех операциях с маркированными товарами. "Остатки с упрощенными кодами могут продаваться в течение двух лет с момента ввода продукции в оборот", - подчеркнули в организации.

Пилотный проект по маркировке и прослеживанию обуви стартовал 1 июня 2018 года. Проект продлится до 30 июня 2019 года, а обязательная маркировка обуви стартует 1 июля 2019 года в соответствии с распоряжением правительства.