Минфин объяснил задержку с внедрением системы ИПК желанием сделать ее "идеальной"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Задержка с внесением в Госдуму законопроекта о новой системе пенсионных накоплений - индивидуальном пенсионном капитале - связана с тем, что ее нужно сделать "идеальной", чтобы система вызвала доверие населения, в том числе этому будет способствовать введение механизма санации НПФ. Об этом сказала директор департамента финасовой политики Минфина Яна Пурескина.

"Почему задержка с реформой? Потому что ключевая история в том, что для старта этой реформы нам нужно включение преимущественного количества людей, большинства населения для того, чтобы она заработала и начала работать эффективно. В этом смысле становится такой очень репутационной история, и население должно правильно понять, принять в своем большинстве идею, которая будет предложена этой реформой и довериться в этом смысле государству и включиться в эту структуру", - сказала она на заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финрынку.

"С этой точки зрения эту идею мы должны "выпестовать", сделать ее идеальной, иметь заранее все ответы на вопросы населения, продумать все моменты с точки зрения конституционных прав граждан, с точки зрения экономических стимулов, налогообложения, интереса работодателей как участников полноценных этой системы", - сказала Пурескина.

Введение механизма санации НПФ будет способствовать повышению устойчивости рынка, необходимой для внедрения ИПК, считает она. "Мы совместно с Центральным банком принимаем решение о том, что нам необходимо будет вводить и санацию НПФ по аналогии с тем регулированием, которое принято в отношении санации кредитных и страховых организаций <...> И с нашей точки зрения, реализация этих инициатив в промежутке до работы и внедрения законопроекта по ИПК, который, мы все-таки надеемся, состоится и будет реализован, будут такими шажками подготовительными в корзину положительных действий с точки зрения устойчивости рынка пенсионных денег", - отметила Пурескина.

Кроме того, необходимо уже сейчас думать о том, куда будут вкладываться пенсионные деньги, привлеченные с помощью ИПК: это должны быть инфраструктурные проекты, проекты развития экономики, и эту линейку нужно расширять, считает директор департамента Минфина.

Обсуждение текста законопроекта будет самым широким, отметила она. "Мы не ограничимся быстрым, срочным, галопирующим прохождением таких серьезных текстов", - добавила Пурескина.

Об ИПК

ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году, она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. В одной из версий концепций об ИПК предполагалось, что ставка отчислений на накопительную пенсию по умолчанию будет увеличиваться на 1 п. п. каждый год, от 0 до 6% от зарплаты работника. Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что законопроект об ИПК предусматривает период от 1,5 до 5 лет, в течение которого гражданин может принять решение о конвертации имеющихся у него пенсионных накоплений в ИПК.

Предполагается, что способ вступления в ИПК будет зависеть от зарплаты работника: люди с высокой зарплатой будут вступать в систему автоматически с возможностью отказа, люди с низкой зарплатой для вступления в систему должны будут написать заявление. Порог зарплаты не определен, он будет еще обсуждаться. Законопроект об ИПК пока не опубликован.

Предполагается, что ВЭБ может быть наделен функциями НПФ для работы с накоплениями "молчунов" в рамках ИПК.