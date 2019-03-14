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В Германии мужчины зарабатывают на 21% больше женщин

При этом эксперты считают, что немки сами чаще выбирают профессии, которые оплачиваются хуже

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Доходы мужчин и женщин в ФРГ различаются на 21%. Об этом сообщило в четверг Федеральное статистическое ведомство Германии.

Эксперты подсчитали, что мужчины зарабатывают в среднем €21,6 в час, а женщины - €17,09. Такое положение дел они объясняют структурными и социальными факторами. Утверждается, что женщины сами чаще выбирают профессии, которые в принципе оплачиваются хуже, и повода говорить о гендерной дискриминации здесь нет.

Но если сравнивать аналогичные должности и обязанности, то разница все равно присутствует, хоть и значительно менее существенная - 6%. Впрочем, это данные за 2014 год, поскольку такую статистику обновляют раз в четыре года, и новых подсчетов пока нет.

Авторы исследования пришли к выводу, что разрыв между зарплатами зависит от среднего дохода в регионе. Так, в более благополучных федеральных землях - Баден-Вюртемберге и Баварии - разница более существенна, чем на территории бывшей ГДР.

Ведомство в Висбадене для составления статистики сравнило доходы 1,9 млн граждан страны. Для сравнения - в 2006 году разница в зарплатах мужчин и женщин в ФРГ составляла 23%.

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