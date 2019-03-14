"Саратовские авиалинии" передали "Красавиа" последний самолет своего авиапарка

САРАТОВ, 14 марта. /ТАСС/. АО "Саратовские авиалинии" передало воздушное судно Як-42Д авиакомпании "Красавиа". Это был последний самолет, остававшийся в авиапарке компании, сообщили ТАСС в пресс-службе "Саратовских авиалиний".

По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний", ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. "Саратовские авиалинии" прекратили полеты 31 мая прошлого года.

"Самолет с бортовым номером RA-42378 вылетел к своему новому эксплуатанту - авиакомпании "Красавиа". Это был последний самолет, сохранявшийся в авиапарке компании", - уточнили в пресс-службе.

Ранее компания также расторгла договоры субаренды на самолеты Ан-148 в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта перевозчика и прекращением полетов. Также лизингодателю были возвращены самолеты Embaer.