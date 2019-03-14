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ВТБ передаст долю в "Еврофинанс Моснарбанке" Росимуществу в течение нескольких недель

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что актив "создает определенную геополитическую угрозу для банка"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. ВТБ рассчитывает в течение нескольких недель завершить передачу своей доли в подпавшем под санкции США "Еврофинанс Моснарбанке" Росимуществу, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы уже некоторое время назад предложили передать [долю] Росимуществу. Безвозмездность связана с двумя причинами: во-первых, мы уже в значительной мере списали эти инвестиции за последние годы; во-вторых, я не думаю, что сегодня есть отдельная строка в бюджете на эти суммы. Мы заинтересованы в том, чтобы выйти из этого актива, он действительно создает определенную геополитическую угрозу для банка ВТБ", - сказал Костин.

"Я думаю, что в течение нескольких недель мы эту сделку завершим", - добавил он.

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