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ЦБ и Минфин подготовили концепцию санации НПФ

Соответствующий законопроект могут представить в мае

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. ЦБ и Минфин разработали концепцию санации НПФ, рассчитывают в мае представить соответствующий законопроект. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финрынку.

"Мы вместе с министерством финансов подготовили концепцию санации негосударственных пенсионных фондов и в настоящее время разрабатываем соответствующий законопроект (...) Мы с Минфином очень торопимся, мне бы хотелось верить, что не позже мая их публично можем начать обсуждать", - сказал он.

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