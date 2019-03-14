ЦБ и Минфин подготовили концепцию санации НПФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. ЦБ и Минфин разработали концепцию санации НПФ, рассчитывают в мае представить соответствующий законопроект. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на заседании рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при комитете Госдумы по финрынку.

"Мы вместе с министерством финансов подготовили концепцию санации негосударственных пенсионных фондов и в настоящее время разрабатываем соответствующий законопроект (...) Мы с Минфином очень торопимся, мне бы хотелось верить, что не позже мая их публично можем начать обсуждать", - сказал он.