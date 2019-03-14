"Молзавод Новый" в Адыгее вложил в производство сухой молочной сыворотки 250 млн рублей

МАЙКОП, 14 марта. /ТАСС/. "Молзавод Новый" в Республике Адыгея ввел в эксплуатацию цех по производству сухой деминереализованной молочной сыворотки, инвестиции в новое производство составили порядка 250 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в республиканском минсельхозе.

"Ранее в регионе сухую молочную сыворотку выпускал только Молочный завод "Гиагинский", теперь с открытием нового цеха "Молзаводом Новый" ее производство в регионе увеличилось в два раза - до 16 тонн в сутки. Инвестиции предприятия в цех составили порядка 250 млн рублей", - сказали в министерстве.

Мощности цеха предприятия, работающего первый месяц в тестовом режиме, рассчитаны на 400 т сухой сыворотки в сутки. "Пока завод перерабатывает от 150 до 200 т молочной сыворотки, выпуская в среднем 8 т готовой продукции на зарубежном оборудовании", - уточнил ТАСС финансовый директор "Молзавода Новый" Роман Купин.

Он рассказал, что поставщиками сыворотки выступают цеха и небольшие предприятия по производству сыра, в том числе - адыгейского. "Теперь они получили возможность получать дополнительную прибыль: сдают сырье нам, а раньше его приходилось утилизировать", - сказал финансовый директор.

Готовая продукция завода - сухая молочная сыворотка - поставляется на российские кондитерские фабрики, а также на предприятия, которые занимаются производством сбалансированных кормов и спортивного питания.