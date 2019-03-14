Правительственная подкомиссия одобрила создание ТОР в Бурятии и Забайкалье

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительственная подкомиссия на заседании по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке одобрила создание двух территорий опережающего развития (ТОР) в Бурятии и Забайкальском крае. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На эти два новых региона ДФО уже начали распространяться механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. 1 февраля в Улан-Удэ прошло совещание, на котором были представлены все крупные инвестпроекты, реализуемые и готовящиеся к реализации в Бурятии, в том числе на будущей ТОР.

"Принято решение комиссии [одобрить создание двух ТОР в Бурятии и Забайкальском крае] <...> Мы подадим соответствующие документы в правительство, и решение будет принимать оно", - сказал полпред.

По словам Трутнева, создание ТОР позволит реализовать около 20 новых инвестпроектов. "Будет оказана бюджетная поддержка в строительстве инфраструктуры общей суммой более 6 млрд рублей. Это начало работы, мы будем эту работу продолжать, будем искать новые проекты, поддерживать их, помогать реализовывать. То, что мы через четыре месяца [после принятия решения о передачи двух субъектов в состав ДФО] сумели две этих ТОР, считаю неплохим результатом", - отметил он.

Кроме этого, на заседании вице-премьер отметил, что для создания ТОР в Бурятии необходимо внести изменения в законодательство. "Разрешили создавать ТОР в моногородах, но при этом пересекаются полномочия ведомств - Минэкономразвития и Минвостокразвития. Здесь надо все привести в порядок, за работу на Дальнем Востоке отвечает Минвостокразвития прежде всего, и управлять ТОР должно оно, эти изменения надо внести в закон. Они подготовлены, они несложные, думаю, быстро внесем и быстро уладим", - пояснил он журналистам.

На заседании Трутнев сообщил, что при создании ТОР в Бурятии предполагается реализация четырех инвестпроектов, объем инвестиций - 24,7 млрд рублей. В ТОР в Забайкальском крае планируется реализация 15 инвестпроектов, общий объем инвестиций - 196 млрд рублей. Ранее сообщалось, что оба региона уже подали заявки на создание ТОР в Минэкономразвития. Они планируют распространить режим ТОР на несколько площадок в каждом регионе.